Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 66. kuruluş yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, geçmiş dönem Keşan Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Mustafa helvacıoğlu,Keşan esnaf odaları başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, törende, Keşan TSO'nun bölgenin dinamiklerini elinde tutarak, ekonomiye yön veren öncü kuruluş olma rolünü başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Törene, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru katıldı. “Ticaret ve Sanayi, Tarım ve Turizm, Eğitim ve İstihdam” alanlarında kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek, bölgemizde katma değer sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmişten günümüze; ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarımızda bölgemizi geliştirecek hizmet ve faaliyetleri el birliği ile bugünlere kadar arttırarak getirdik. Odamızın kuruluşunun 66. yılında yenilikçi, sürdürülebilir ve aktif hizmet anlayışı ile değerli üyelerimize en iyi hizmet imkanlarını sunmanın gayesi içerisinde olduğunu belirterek tüm kurumlar ve kuruluşlarla birlik ve beraberliğin ön planda olacağı zamanlarımızın olması dileğiyle, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamızın Kuruluşu’nun 66. Yılının bölgemize, üyelerimize ve bizlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek konuşmalarını bitirdi.