Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi ekipleri hızla müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladı. Aşırı yağışların ardından istinat duvarında yaşanan çökme sonrası ekipler, tehlikeli bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.İZMİR (İGFA) - Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sercan Kahya ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşların güvenliği için kısa ve uzun vadeli planlamalar yaptı. Belediyeler arasında hasarın hızlı bir şekilde giderilmesi ve bölgenin eski güvenli durumuna kavuşturulması için koordineli bir çalışma başlatıldı.

BAŞKAN YILDIZ: “CAN VE MAL GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”

Heyelan sonrası yaşanan çökme ve riskli durumlarla ilgili açıklama yapan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına ivedilikle harekete geçtik. Atatürk Mahallesi 8809/2 Sokak’ta yaşanan heyelan sonrası, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde hızlı bir müdahalede bulunduk. Öncelikli olarak, tehlike arz eden alanlarda güvenlik önlemlerini alarak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli tedbirleri hayata geçirdik. Olayın hemen ardından Fen İşleri Daire Başkanı Sercan Kahya ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak durum değerlendirmesi yaptık ve ihtiyaç duyulan çalışmaları planladık. Heyelan nedeniyle çöken istinat duvarı en kısa sürede yeniden inşa edilecek ve bölge eski güvenli haline kavuşturulacak” diye konuştu.

EKİPLER TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR

Başkan Yıldız, ekiplerin çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirterek, "Bölgede oluşan tehlikeli durumu ortadan kaldırmak için belediye ekiplerimiz anında çalışmaya başladı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı, kayan taş ve toprak yığınının kaldırılması için çalışmalar başladı. Bu süreçte, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken tüm adımları atıyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına, bölgenin topografik yapısına uygun şekilde güçlendirme çalışmaları yapacağız. Halkımızın desteği ve iş birliğiyle bu süreci en hızlı şekilde tamamlayacağız” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Yıldız açıklamalarına şöyle devem etti; “Heyelan bölgesindeki çalışmalar kapsamında, çöken istinat duvarının yeniden inşa edilmesi, çevredeki toprağın kaymasını önleyecek ek önlemler alınması ve altyapı düzenlemelerinin yapılması planlanıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak bölge yeniden güvenli hale getirilecek. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her anda destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu tür doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve halkımızın huzurunu korumak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”