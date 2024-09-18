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Bereketli pancar sezonu dileyen Uzdilli, yaklaşık bir dönümden ortalama 8 ton civarında pancar beklentisi olduğunu dile getirdi.

Pancar üreticisi ve İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli, yılın kurak gitmesi ve havanın aşırıs sıcak olmasından dolayı verim kaybı olabileceğini belirterek, “Bölgemizdeki pancar verimi geçtiğimiz yıllardaki gibi 7-8 ton civarında olacak.” dedi.