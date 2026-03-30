Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin yürütücülüğünde ve ev sahipliğinde, ulusal çapta eş zamanlı olarak düzenlenen TUA AstroHackathon Gaziantep 2026 başarıyla tamamlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ve 36 saat kesintisiz devam eden yarışmalara 15 takımdan toplam 68 yarışmacı katıldı.

Şehirde uzay farkındalığını artırmayı ve inovasyon kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, lise ve üniversite öğrencileri ile genç profesyonelleri bir araya getirdi.

Gençlerin bilimsel çözüm üretme, ekip çalışması ve girişimcilik becerilerini geliştirmek ve ulusal teknoloji ekosistemine kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar kendilerine sunulan problem başlıkları doğrultusunda 36 saat boyunca kesintisiz bir proje geliştirme süreci yürüttü.

GAZİANTEP BİRİNCİSİ FİNALLERDE KENTİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI

Merkezin teknik imkânları ve uzman mentör desteğiyle şekillenen çalışma kampında, süreç sonunda yerel jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Gaziantep şehir birincisi, Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenecek ulusal final sürecinde kenti temsil etme hakkı kazandı.

Düzenlenen yarışmalar sonucunda Sol Cadente Takımı birinci olarak Gazi şehri finallerde temsil etme hakkı kazanırken, Quasar Takımı ikinci, Team One Takımı ise üçüncü oldu.