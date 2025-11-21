Edirne'de Keşan Kent Konseyi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında gösterilen 'HAYAL' belgeseli yaklaşık 150 sanatsever tarafından ilgiyle izlendi. Yönetmenliğini Aydın Yıldırım ve Damla Sambur'un üstlendiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi'nin kültürel çalışmalar çerçevesinde hazırlanan 'HAYAL' belgeseli, geçtiğimiz Cuma akşamı Keşan Belediyesi Seslim Sesler Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Gösterime Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı'nın yanı sıra belgeselde anlatılan Hayrettin Alnıaçık ve Ergün Can'ın aileleri ile yaklaşık 150 kişi katıldı.

Belgeselin yönetmenliğini Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve ZERLANİS-Keşan Görsel Sanatlar ve Kültürel Araştırmalar Derneği Başkanı Aydın Yıldırım ile Damla Sambur üstlendi. Gösterim öncesi konuşan Yıldırım, belgeselin ortaya çıkış hikâyesini anlatarak 'Keşan Kent Konseyi olarak ilk kez bir belgesel gösterimi yapıyoruz. 'Hayal', bizim amatörce gerçekleştirdiğimiz dördüncü belgeselimiz ve geçmişe bir saygı niteliği taşıyor' dedi.

Başkan Yıldırım, Keşan'a dönüş yapan ailesiyle başladığı kendi hikâyesinden söz ederken, lise yıllarında Hayrettin Alnıaçık'la yaptığı röportajın da bu belgeselin temellerini oluşturduğunu belirtti. 'Hem Hayrettin ağbimiz hem de Ergün Can ağbimiz bugün aramızda olsaydı' diyen Yıldırım, farklı çalışmaları içeren dört belgeselin daha izleyiciyle buluşacağını ifade etti.

Gösterimin ardından Alnıaçık'ın kızı ve Ergün Can'ın ağabeyi Hüsrev Can ile kardeşi Ergün Can duygularını paylaşarak Yıldırım'a teşekkür etti.

Son konuşmayı yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı ise kentlerin yalnızca beton yapılardan ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Keşan'ın sokaklarında, otobüslerinde, kafelerinde bir tarih, bir anı, bir insan hikâyesi yatıyor. Kentler; mutlulukları, hüzünleri, buluşmaları ve ayrılıkları hatırlatan yerlerdir' dedi.