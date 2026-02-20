Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla geleneksel sıcak yemek ikramını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan ayının ilk gününde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Antalyalı vatandaşlarla dayanışma örneği sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak.

BERABERLİK DUYGUSU PEKİŞECEK

Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle gezerek sıcak yemek ikramında bulunacak olan Mobil Aşevi, ilk iftar öncesinde Kepez Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeydi. Muhtarlık yanında bulunan alanda gerçekleştirilen yemek ikramında vatandaşlara çorba, pilav, orman kebabı ve tatlıdan oluşan 4 çeşit yemek ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde, hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, önceden belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak. Ramazan Ayı boyunca sürecek hizmette, hem gönüller ısınacak hem de mahallelerdeki birlik ve beraberlik duygusu pekişecek.

YEMEK İKRAMI RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Mobil Aşevi 20 Şubat Cuma Güneş mahallesi Pazar yeri, 21 Şubat Cumartesi Aydoğmuş Mahallesi Muhtarlık önü, 22 Şubat Pazar Varsak Menderes Mahallesi muhtarlık evi önünde iftar öncesi yemek ikramı gerçekleştirilecek. Her gün saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek ikram edilecek.

HACİVAT KARAGÖZ ORTA OYUNU

Büyükşehir Belediyesi geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında da bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Etkinliklerini ilk gününde Hacivat-Karagöz gölge oyunu yer aldı. Vatandaşlar geleneksel orta oyunu ile eski Ramazan günlerini yaşadı.