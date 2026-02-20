Erzurum'da düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücü, yerli ve millî savunma sanayindeki gelişmeler ve Türkiye'nin bağımsızlık vizyonu ele alındı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hasan Aykut, milletin gururu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarih boyunca yalnızca bir askerî güç değil, aynı zamanda bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü temsilcisi olduğunu söyledi.

Aykut, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte Türk ordusunun istiklal mücadelesinin temel dayanağı olduğunu vurguladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargoların savunmada bağımsızlığın önemini ortaya koyduğunu belirten Aykut, bu sürecin yerli ve millî savunma sanayinin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bugün İHA, SİHA, millî gemiler, radar sistemleri ve akıllı mühimmatlarla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve kardeş ülkelere teknoloji ihraç eden bir konuma ulaştığını belirten Aykut, bu başarının mühendislerin emeği, devletin vizyonu ve milletin inancının eseri olduğunu dile getirdi.

Türk askerinin disiplin, cesaret ve yüksek ahlakın timsali olduğunu kaydeden Aykut, Mehmetçiğin sadece sınırları değil milletin huzurunu ve geleceğini de koruduğunu, doğal afet ve insani yardım faaliyetlerinde de önemli rol üstlendiğini söyledi.

Programın devamında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı söz aldı. Avcı, vakfın kuruluş süreci ve savunma sanayinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek, savunma alanındaki her adımın şehitlere vefa ve güçlü Türkiye idealinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.