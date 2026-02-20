İstanbul Bakırköy Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak tükettiği Ramazan pidelerinde gramaj, fiyat ve hijyen kontrolleri yapılırken, denetimlerin Ramazan boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte ilçedeki fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidelerine yönelik kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde pidelerin belirlenen gramaja uygunluğu, satış fiyatlarının tarifeye uygun olup olmadığı ve üretim alanlarının hijyen koşulları kontrol ediliyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan uygulamalar kapsamında işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

Bakırköy Zabıtası, Ramazan Ayı boyunca ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebileceklerini ifade etti.