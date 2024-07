Korudağ’da yer alan ve temiz doğası ile Keşan’la özdeşleşen Dokuzdere Mesire Alanı Projesi’nin yapımı için nihai adım atıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Bulgaristan Elhovo Belediyesi liderliğinde, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve ‘Yeşil Istranca’ derneği ortaklığında, ‘İki Deniz Arasında Sürdürülebilir Turizm İçin Doğanın Önemini Birlikte Gösteriyoruz (Together We Revealthe Greatness of Nature forSustainable Tourism Between Two Seas)’ adlı projenin INTERREG – IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 sınır ötesi işbirliği programına sunulan proje kapsamında, süreci birlikte yürütecek 4 partner partnerlik sözleşmelerini imzaladı.

Toplam bütçesi 999 bin 680 Euro olan proje kapsamında, Keşan Korudağ-Dokuzdere bölgesinde bir ekoloji parkının yapılması ve bölgenin turizm altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Yaya ve bisiklet güzergahını iyileştirerek tanıtmak, ziyaretçilerine sosyal değeri yüksek rekreasyon faaliyetleri sunmak ve çevre üzerindeki etkileri en aza indiren sürdürülebilir turizmi hedefleyen proje kapsamında 27 dönümlük alanda bisiklet yolu, bisikletli dinlenme alanı, bisiklet parkı, yürüyüş yolu, seyir terası, otopark, WC, dumanlı-dumansız piknik alanı yapılacak.

“İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, imza altına alınan sözleşme ile birlikte iki şehir arasındaki bağların önemine vurgu yaparak, “Bu benim 4. dönemim. Daha önce şehirlerimizde festivaller düzenlemiş ve karşılıklı olarak bu organizasyonlara katılım sağlamıştık. Daha sonra Doğu-batı Trakya Belediyeler Birliği yönetimi olarak Elhovo’ya bir kez daha gittim. Kendisi benim Elhovo Belediyesi’nden tanıştığım 3. Belediye Başkanı. Biraz sonra işbirliğimiz kapsamında yürüttüğümüz proje için imzalarımızı atacağız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. İmzalarını attığımız projenin, tamamlanmasını görmeyi de heyecanla bekliyorum.” dedi.

“İYİ KOMŞU, GELECEKTEKİ İŞLER İÇİN BİR GÖSTERGEDİR.”

Keşan Belediyesi tarafından ilgiyle karşılanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Elhovo Belediye Başkanı Petar Gendov, kendileri için güzel bir macera olduğunu ifade ederek, "Bazı hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Komşuluk ilişkilerimize güveniyoruz, bu da sizin sayenizde. İnanıyorum ki; iyi komşu, gelecekteki işler için bir göstergedir. Tüm ekibinizi ve basın mensuplarını selamlıyor; ekibim adına bu güzel ağırlama için teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin detayları hakkında açıklama yapan Proje Uzmanı Anastasy Koleva ise 2023 yılında yüksek bir puanlama ile geçen proje ile iki komşu ülke arasında yatırıma önem verildiği vurguladı. Keşan’da Dokuzdere Mevkii’nde ve Elhovo’da iki farklı park inşası yapılacağını ifade eden Koleva, “Buradaki amaç, sadece çevredeki vatandaşları değil, yurt dışından gelecek turistleri de misafir edebilmek olacak. Projede emeği geçen tüm partnerlere teşekkür ediyoruz. Onarın katkısı olmasaydı, proje başarılı olamazdı. Proje iki yıl sürecek. 2025’te yatırım faaliyetlerinin başlayacak ve takip eden bir yıl içinde tamamlanacak. Ardından proje kapsamında yapılması gereken faaliyetlerin bitirilmesi ve böylece sadece parkların yapımı değil, yerel üreticilere de destek sağlanması hedefleniyor.“ diye konuştu.