İzmit Belediyesinin Durhasan Mahallesi’nde bulunan Lavanta Bahçesi’nde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Durhasan Mahallesi’nde bulunan Lavanta Bahçesi’nin hasadı, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş ile Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Kısa Mola Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Bu anlamlı etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri hem lavanta hasadının keyfini çıkardılar hem de doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldular. Lavanta tarlasında neşe dolu anlar yaşayan katılımcılar, güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarına ve moral bulmalarına katkı sunan etkinlikten dolayı aileler teşekkürlerini iletti.

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş, “Lavanta bahçemizde bu yıl hasat etkinliğimiz özel çocuklarımızla yapmak istedik. Bu bahçeden elde edilen lavantalarımız Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğüyle hediyelik ve lavanta yağı şeklinde hazırlanıyor. Ayrıca hasat etkinlikleriyle vatandaşlarımız da lavanta toplayabiliyor. Vatandaşlarımızı doğa ve köy hayatıyla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Bugün burada Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Kısa Mola Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleriyle birlikteyiz. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Çocuklarımız da ailelerimiz de çok mutlular. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile böylesine kıymetli bir iş yaptığımız için biz de çok memnunuz” dedi.