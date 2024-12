Edirne'nin Keşan ilçesinde at arabası 5 araca çarptı ve bir işyerine hasar verdiErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan’da, önceki gün meydana gelen kazada arkasına takılı arabasıyla birlikte başıboş ters yönden giden at, caddede ilerleyen 5 araca ve bir işyerine hasar verdi.

İddiaya göre; Paşayiğit Caddesi’nde arkasında arabanın bağlı olduğu at, sahibi yokken bir anda ters istikametten İki Minareli Çarşı Cami’ne doğru koşmaya başladı. Caddede bulunan bir işyerinin önündeki malzemelere çarpıp zarar verdikten sonra karşıdan gelen 5 araca çarpan at arabası, çevredekiler tarafından güçlükle durdurulabildi. Vatandaşların elinden kurtulan at, Zati Yörüker Caddesi üzerinde koşmaya devam etti ve özden kayboldu.

Araçlarında maddi hasar meydana gelen sürücüler, polise haber verdi. Cadde, bir süre araç trafiğine kapandı.

Olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı.