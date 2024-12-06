Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, "KAAN Uygulaması" kapsamında 352 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesindeki eğitimde, 352 özel güvenlik görevlisi "KAAN Uygulaması" kapsamında eğitildi.

Eğitimler; Özel Güvenlik, Güvenlik, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli eğiticiler tarafından verildi.

Eğitimlerde; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde özel güvenlik izni verilen metro ve tramvay hatları ile tren ve yüksek hızlı tren garlarındaki mevcut özel güvenlik uygulamaları ve alınan özel güvenlik tedbirlerinin yeterlilikleri, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin şüpheli paket, terör saldırısı ve sabotajlara karşı duyarlı hale getirilmesi, yetki, görev ve sorumlulukları açısından farkındalık oluşturulması ile sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması konuları işlendi.

352 özel güvenlik görevlisi eğitimler boyunca; Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler ve KAAN Uygulaması, Güvenlik Farkındalığı, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Asayiş Hizmetleri, Uyuşturucu Madde Bilgileri ile Terörle Mücadele konularında da bilgiler verildi.