2025 yılının arıcılar için zor geçtiğini açıklayan Keşan Arıcılar Birliği Başkanı Murat Yılmaz, don olayları, yanlış ilaçlama ve orman yangınlarının bal verimini ciddi oranda düşürdüğünü belirtti. Yılmaz, Mahmutköy’de yaklaşık 200 kovan arının kaybedildiğini belirterek, arıcılara destek çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Arıcılar Birliği Başkanı Murat Yılmaz, bu yıl arıcıların karşılaştığı zorlukları kamuoyuyla paylaştı.

Mevsimsel dengesizlikler, yanlış tarımsal uygulamalar ve orman yangınlarının arıcılık sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden Yılmaz, bal üretiminde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

DON VE İLAÇLAMA ARILARI VURDU

Başkan Yılmaz, “Bu yıl doğanın dengesi bozuldu. Geç gelen kış ve don olayları arılarımızı etkiledi. Özellikle gündüz yapılan süne ilaçlamaları arılarımıza büyük zarar verdi, yarısını kaybettik” dedi.

Söz konusu kayıpların, arıların bal akımı sezonuna yeterli güçle girememesine neden olduğunu belirten Yılmaz, “Geçen yıl birebir verim alırken, bu yıl ikiye bir oranında düştü” diyerek üretimin ciddi oranda azaldığını vurguladı.

Orman yangınlarının da arıcılara büyük darbe vurduğunu ifade eden Yılmaz, “Mahmutköy’de 4-5 arıcımız tüm arılarını kaybetti. Yaklaşık 200 kovan yok oldu” dedi.

Yangın sonrası zarar tespit tutanaklarının tutulduğunu belirten Yılmaz, devlet desteği beklediklerini söyleyerek, “Gerekli yerlere başvuracağız. Devletimizin arıcılarımıza destek olacağına inanıyoruz” çağrısında bulundu.

Keşan Arıcılar Birliği’nin zor günlerde üyelerine destek olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Birliğimizin amacı dayanışma. En kötü günlerinde arıcılarımızın yanındayız” dedi.