Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 80 dolandırıcılık internet sitesini erişime kapattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Son zamanlarda artan dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek ve vatandaşları korumak için 80 internet sitesinin erişimi engellendi.

Engellenen siteler arasında yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini gibi içerikler barındıran siteler yer aldı.