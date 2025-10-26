İpsala Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İpsala pazar yerinde yapımı süren yeni inşaat içerisinde modern bir sinema ve tiyatro salonu yer alacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesine yeni sinema ve tiyatro salonu geliyor.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada 'Yakın zamanda hizmete girecek olan sinema ve tiyatro salonumuzun inşaat alanında incelemelerde bulunduk; İpsala'mıza hayırlı olsun' dedi.

Yeni salonun tamamlanmasıyla birlikte, ilçedeki sanat etkinliklerinin sayısının artması, kültürel faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.