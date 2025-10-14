Deniz Gezmiş'in okul arkadaşı Turgut Ünlü, geçrtiğimiz Pazar günü CHP İpsala İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek Gezmiş'le ilgili anılarını paylaştı. CHP üyeleri, etkinlik sonunda Ünlü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Deniz Gezmiş'in okul arkadaşlarından Turgut Ünlü, CHP İpsala İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe başkanlığında partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Ünlü, sıcak bir atmosferde ağırlandı.

Ziyaret sırasında gerçekleşen söyleşide Ünlü, gençlik yıllarından ve Deniz Gezmiş'le olan dostluğundan bahsetti. Ünlü, 'Deniz her zaman halkı için mücadele eden bir insandı' diyerek o dönemin ruhunu ve yaşanan olayları anlattı. Katılımcılar, duygusal anlar yaşadı.

Programın sonunda CHP üyeleri, Turgut Ünlü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, hem geçmişe bir saygı duruşu hem de dayanışma ruhunun bir yansıması olarak değerlendirildi.