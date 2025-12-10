Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçedeki öğrenciler için bilim, tarih ve kültür gezileri düzenlenmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçede eğitim gören 7. sınıflara yönelik düzenlediği bilim, tarih ve kültür gezileri öğrencilerin Konya'yı yakından tanımasını sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçeden 45 bin öğrencinin gezilere katılmasını planladıklarını belirterek, 'Bu tür programlarla onların ufkunu açacak, merak duygularını güçlendirecek ve yaşadığı şehirle bağlarını kuvvetlendirecek fırsatlar sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize keyifli gezmeler diliyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışında eğitim ve gençlik faaliyetlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu ilkokuldan üniversiteye kadar her yaştan öğrenci için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçelerdeki 7. sınıf öğrencileri için düzenledikleri şehir gezisi programının da bunlardan birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Öğrencilerimizin milli-manevi değerlerle yetişmesi, kültürel birikimlerinin artırılması ve yaşadığı şehri yakından tanıması adına düzenlediğimiz gezi programını çok kıymetli buluyorum. Projeye merkez dışındaki 28 ilçemizde 13 bin, merkez ilçelerimizden ise 32 bin olmak üzere toplamda 45 bin öğrencimizin katılacak. Bu tür programlarla onların ufkunu açacak, merak duygularını güçlendirecek ve yaşadığı şehirle bağlarını kuvvetlendirecek fırsatlar sunuyoruz. Gezilere katılan tüm öğrencilerimize ve projemize destek veren ailelerine teşekkür ediyor, keyifli gezmeler diliyorum' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KONYA'NIN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARINI KEŞFEDİYOR

Geziye katılarak Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme fırsatı bulan öğrenciler; Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi, Konya Panoroma Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ve Çatalhöyük gibi önemli mekanları ziyaret ediyor.

Farklı ilçelerden gelen öğrenciler, Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme imkanı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Pazartesi günleri hariç, hafta içi 4 gün şeklinde devam eden projeye taşra ilçelerden günlük 132 öğrenci, merkez ilçelerden de günlük 240 öğrenci katılım sağlıyor.

18 Kasım'da başlayan gezilere şu ana kadar; Taşkent, Hadim, Güneysınır, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı, Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir'den öğrenciler katılırken ayrıca Selçuklu bu dönem, Meram ve Karatay'daki öğrenciler ise 2. eğitim dönemi gezilere katılacak.