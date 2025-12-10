Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı ve Arslanbeyli Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını başarıyla bitirdi. Tamamlanan çalışmalar, bölge sakinleri ve mahalle muhtarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​Yolun yenilenmesiyle ilgili görüşlerini belirten bölge sakinleri ve muhtarlar, yapılan hizmetten son derece memnun kaldıklarını söylediler. ​

Bir mahalle sakini, 'Mahalle olarak yoldan çok memnunuz. Geliş gidişimiz rahatladı. Yolumuz gayet güzel oldu, tozdan kurtulduk. Daha konforlu, daha güvenli yolumuz oldu. Allah razı olsun. Sayın Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

​Yolun önemine vurgu yapan Arslanbeyli Mahalle Muhtarı İsmail Koyun, 'Bizim Ayvalı, Arslanbeyli arası yolumuz bozuktu. Halk otobüsümüz çalışmaktadır bu yolda. 5-6 köyün Eskişehir'le gidiş geliş yoludur. Bu yol bizim için çok önemlidir. Bu hizmetleri yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ediyorum. Seyitgazi Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.' dedi.

Yolların genişlediğine dikkat çeken Ayvalı Mahalle Muhtarı Mustafa Kartal da, 'Bundan önceki dönemde bu yolumuz yapılmadan yollarımız çok dardı, kazalarımız da olmuştu. Ama bu yolun genişlemesiyle çok daha azaldı. Buradan Ayşe Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum.' diye konuştu.

​YOL GENİŞLETİLDİ

​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Saha Faaliyet Sorumlusu Hüseyin Akgün, yapılan teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akgün, yol yenileme çalışmalarından önce 5 metre genişliğinde olan yol platformunun, 2024 yılında yapılan altyapı çalışmalarıyla 8 metreye kadar genişletilerek birinci kat satıh kaplama asfalt çalışmalarının bitirildiğini ifade etti. ​Akgün, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla bölge halkı için güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için çalıştıklarını ekledi ve 'Hemşehrilerimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

​'İLÇEMİZ GÜZELLEŞİYOR'

​Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçe halkının bu güzel çalışmalardan oldukça memnun olduğunu belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkürlerini iletti. Tepe, bundan sonraki çalışmalarda da güzel diyalog ve iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.