Filistin'de yaşanan çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci sonrasında, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi'nde akademik kadronun da katıldığı 100. Yıl Salonunda düzenlenen buluşmada Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

Filistin'deki ateşkesin sadece bir çatışmanın durması anlamına gelmediğini, aynı zamanda insanlığın vicdanının hâlâ diri olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rektörü Ünüvar, 'Filistin'de yaşanan acıların ardından gelen ateşkes, hepimiz için bir nefes, bir umut vesilesi oldu. Bu umut, sadece bir coğrafyada silahların susması anlamına gelmiyor; aynı zamanda insanlığın vicdanının hâlâ var olduğunu, adalet ve barışın bir gün mutlaka galip geleceğini hatırlatıyor' dedi.

Ankara Üniversitesi olarak her zaman barışın, özgürlüğün ve insanlık değerlerinin yanında yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Ünüvar, 'Bizler için eğitim, sadece bilgi üretme süreci değil; insanlık onurunu korumanın, dayanışmayı güçlendirmenin ve daha adil bir dünya inşa etmenin de en güçlü yoludur' dedi. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören 72 Filistinli öğrencinin üniversite ailesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak onların akademik ve kişisel gelişimleri için her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini ifade etti.

Filistinli öğrenciler ise, Ankara Üniversitesinin kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu süreçte kendilerini yalnız hissetmediklerini ve Türkiye'nin insani yaklaşımının büyük bir moral kaynağı olduğunu belirttiler.