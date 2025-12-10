Besteleri milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinlenen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) müzik ziyafeti sundu. İzmirli sanatseverler, konser sonunda piyanisti uzun süre ayakta alkışladı.

Kendi kültüründen izler taşıyan besteleriyle ve özellikle de 'Valse' isimli çalışmasıyla büyük bir başarıya imza atan müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, İzmirli dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

