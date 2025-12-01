Edirne'ye bağlı İpsala Belediyesi'nin 2026 yılı gelir ve gider bütçesi, belediye meclisinde yapılan oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İpsala Belediyesi'nin 2026 yılı gelir ve gider bütçesi, belediye meclisinde yapılan oturumda 490 milyon TL olarak kabul edildi.

Bütçe, Meclis Üyesi Ahmet Türenli başkanlığında toplanan, Hüseyin Solak, Sibel Şenkol, Ogün Kurt ve Halit Selvi'den oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda meclise sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

Komisyonun detaylı değerlendirmeleri sonrası şekillenen 2026 bütçesi; altyapı yatırımları, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler ve kentsel gelişim projelerini kapsayacak şekilde planlandı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kabul edilen bütçenin ilçenin ihtiyaçlarını gözeten güçlü bir mali çerçeve sunduğunu belirterek, '2026 yılı bütçemiz, hem mevcut hizmetlerimizi geliştirecek hem de yeni projeler için önemli bir kaynak sağlayacak. İpsala'mıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

2026 bütçesinin kabul edilmesiyle birlikte belediyenin yeni dönem çalışma programı da netleşmiş oldu.