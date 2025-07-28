Bunlar da ilginizi çekebilir

Çin lideri Xi, AB ile birlikte küresel istikrarı artırma çağrısı yaptı

Süper Loto'da talih kuşu bir kişiye kondu; 13 milyon TL’lik büyük ikramiye kazandı

Edirne’ye getirilen Z.D., jandarmadaki ifadesinde S.Ç.’yi silahla kafasından vurarak öldürdüğünü ve cesedini tarlaya attığını itiraf etti.

Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ve delilleri toplayarak cinayet zanlısının Z.D. olduğunu tespit ederken, Osmaniye’ye kaçtığı belirlenen Z.D., jandarmanın operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, S.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde 33 yaşındaki S.Ç.’nin tarlada cansız bedeni bulundu. Cinayet zanlısı Z.D., Osmaniye’de yakalanarak tutuklandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde, bir tarlada 33 yaşındaki S.Ç.’nin cansız bedeni bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.