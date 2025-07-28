Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) desteğiyle yürütülen CLIMAAX Projesi kapsamında geliştirilen MUHIR Projesi’nin ilk altı aylık sonuçlarını Barselona’daki uluslararası çalıştayda paylaştı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bilimsel iş birlikleri, yenilikçi analiz yöntemleri ve güçlü yerel uygulama kapasitesiyle Avrupa’da iklim liderliği yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Antalya’nın iklim risklerine karşı bilimsel altyapıyla daha dirençli hale getirilmesini amaçlayan CLIMAAX Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar küresel veri setlerinin yerel analizleri, günümüze ve geleceğe yönelik iklim değişikliği senaryoları doğrultusunda kırılganlık haritaları, sıcak hava dalgası ve kentsel ısı adası analizleri gibi birçok önemli çıktıya ulaşıldı. Barselona’da düzenlenen çalıştayda Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu ara çıktıları ve uygulama yol haritasını diğer Avrupa şehirleriyle paylaştı.

ANTALYA ÖNCÜ ŞEHİR OLARAK DAVET EDİLDİ

Barselona’daki CosmoCaixa Bilim Müzesi’nde gerçekleştirilen çalıştay, 23 Avrupa ülkesinden 200’ün üzerinde temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. CLIMAAX Konsorsiyumu’nun birinci açık çağrısı kapsamında desteklenen 69 bölge ve belediyeden biri olan Antalya, etkinliğe Türkiye’den katılan öncü şehirlerden biri olarak davet edildi.

DETAYLI RİSK HARİTALARI OLUŞTURULUYOR

Antalya adına sunulan MUHIR Projesi (Antalya’da Kentsel Isı Adası (UHI) Etkisini Azaltma Stratejileri: İklim Direncini Artırmak için Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu), kentte giderek artan aşırı sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları ve kentsel ısı adası etkilerine karşı geliştirilen analizleri, veri temelli gelecek senaryolarını ve bu temelde oluşturulacak adaptasyon stratejilerini içeriyor. Proje kapsamında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez gibi yoğun nüfuslu bölgelerde, 0–5 yaş grubu çocuklar ve 65 yaş üzeri bireylerden oluşan kırılgan gruplarla örtüşen riskli alanlar tespit edildi. Uydu verileri, iklim modelleri ve nüfus istatistikleriyle desteklenen detaylı risk haritalarının hazırlanmasına başlandı.

ANTALYA TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTTIRDI

CLIMAAX’ın ilk açık çağrısında 146.000 Euro hibe desteği almaya hak kazanan Antalya, yürüttüğü bilimsel temelli çalışmalarla Türkiye’nin Avrupa’daki görünürlüğünü ve temsil gücünü artırmış; böylece Türkiye’nin toplam yedi projeyle Avrupa’da en fazla destek alan ikinci ülke olmasına katkı sağladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, belediye bünyesindeki çeşitli dairelerin uzmanlarının bilimsel yetkinlikleri ile başta Prof. Dr. Murat Türkeş ve Doç. Dr. Nusret Demir olmak üzere bilim insanlarının ve uluslararası paydaşların gönüllü katkılarıyla sürdürülen bu proje, yalnızca riskleri analiz etmekle kalmayıp, yerel düzeyde çözüm üretme kapasitesini de güçlendirmeyi hedefliyor. Kasım 2025’te düzenlenmesi planlanan paydaş çalıştayı ile sektörel kırılganlıkların ortaya konması ve yerel eylemler için somut adımların birlikte belirlenmesi amaçlanıyor.