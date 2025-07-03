Spot: Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnafın ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu, yüksek faizler ve sigorta primlerinin esnafı zorladığını, Türkiye ekonomisinin düzelmesi gerektiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Keşan’da yaptığı açıklamada esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Edirne’nin tarihi eserleri ve turizm potansiyeli sayesinde özellikle merkezdeki esnafın ilçelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Cingöz, ancak genel olarak esnafın durumunun kötü olduğunu vurguladı.

Başkan Cingöz, “Küçük esnafta çoğu bu işi sürdüremeyecek, kapanmalar çok olacak” uyarısında bulundu.

AÇILAN VE KAPANAN İŞ YERİ İSTATİSTİKLERİ

Birlik Başkanı Kemal Cingöz, son bir yılda Edirne’de bin 920 iş yerinin açıldığını, 920 iş yerinin ise kapandığını açıkladı. Ancak açılış rakamlarının yanıltıcı olabileceğini ifade eden Başkan Cingöz, “Seyyar pazarcılar ya da esnaf kredisi kullanmak isteyenler nedeniyle açılış sayıları yüksek görünebilir. Matematiksel verilere aldanmamak lazım” dedi.

Esnafın durumunun Türkiye ekonomisinin genel seyrine bağlı olduğunu belirten Başkan Cingöz, yüksek faiz oranlarının esnafı zorladığını vurguladı:

"Ticari kredilerde faiz oranı yüzde 55-60 bandında" olduğunu kaydeden Başkan Cingöz, "Bu faizlerle, genel giderler, sigorta, ısınma ve aydınlatma masraflarıyla para kazanmak mümkün mü?” diye sorarak, esnafın 9 bin gün primle emekli olurken yanlarında çalışanların 7 bin 200 günde emekli olmasının adaletsizlik olduğunu, sigorta primlerinde küçük esnafa indirim yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, 7 bin 200 gün emeklilik şartının esnafa da uygulanmasını talep eden Başkan Cingöz, “Türkiye ekonomisi düzelirse esnafın durumu da düzelir. Esnafın ayakta kalması için acil düzenlemeler şart” diye konuştu.