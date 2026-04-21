Anadolu Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen Masal ve Öykü Yarışması'nın ödül töreni, Sadık Yalsızuçanlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen program, ödül töreninin yanı sıra Sadık Yalsızuçanlar'ın söyleşisiyle de zenginleşti.

Etkinlikte gençlerin yoğun katılımı dikkat çekerken, edebiyata olan ilginin artması memnuniyetle karşılandı.

Programda konuşan Anadolu Yazarlar Derneği Başkanı Gülşen Gazel, gençlerin etkinliğe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların kültürel gelişime önemli katkı sunduğunu ifade etti. Gazel, etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı Gaziantep Üniversitesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile GAÜN Edebiyat ve Kitap Kulübü'ne teşekkür etti.