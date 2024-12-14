Eczacıbazı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank’a konuk olacak.İSTANBUL (İGFA) - Karşılaşma öncesi düşüncelerini aktaran Eczacıbaşı Dyanvit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Ligin zirvesi için önemli bir derbi ve rakibimize saygı duyuyoruz. CL maçı sonrası hazırlanmak için sahip olduğumuz kısa sureyi iyi değerlendirdik ve ilk yarıyı deplasman galibiyeti ile kapatmak istiyoruz” dedi.

Takım kaptanlarından Tijana Boskovic ise: “Yarın, sezonun ilk yarısındaki son maçımız olacak ve bu maçı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız ve zorlu bir maç bekliyorum. Takımımın iyi bir performans göstereceğini umuyorum, bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”

Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank karşılaşması bugün saat 19.00’da oynanacak.