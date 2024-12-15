Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce (YEĞİTEK) basit, anlaşılabilir, fonksiyonel, eğlenceli, oyunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitici simülasyonlar, EBA'da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.ANKARA (İGFA) - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile uyumlu; matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden toplam 33 eğitici simülasyon EBA'da erişime açıldı.

Ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri için "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile uyumlu şekilde geliştirilen simülasyonlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini interaktif ve anlaşılır hâle getirirken aynı zamanda ders konularını uygulamalı olarak öğrenmelerini destekliyor ve teorik bilgileri pratikle pekiştirmeye imkân sağlıyor.

Simülasyon üretim çalışmaları kapsamında ilk etapta matematik 12, fizik 5, kimya 10 ve biyoloji 6 olmak üzere toplam 33 adet simülasyon üretildi ve EBA'ya yüklendi.

Simülasyonlar, dijital eğitim teknolojilerinden faydalanılarak ve oyunlaştırma yöntemleriyle desteklenerek geliştirildi. Bu sayede öğrenciler, eğlenceli ve katılımcı bir öğrenme deneyimi yaşarken, konuları daha derinlemesine anlama fırsatı buluyor. Özellikle fen bilimleri derslerine yönelik simülasyonlar, laboratuvar deneyimlerini dijital ortama taşıyarak öğrencilere eşsiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

