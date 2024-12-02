İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç konusunda sürdürdüğü 'Kalkan' operasyonlarında bu kez 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 49'u tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde Jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında,115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1863458822880149883

Operasyonlarda ruhsatsız tabancıların yanı sıra 78 adet aracın ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ettireceklerini söyledi.