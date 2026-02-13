Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesinin ve yol ömrünün uzatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde, yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak ve yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla beton V kanal yapım çalışması başlatıldı.

