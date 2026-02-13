Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde, yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak ve yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla beton V kanal yapım çalışması başlatıldı.
Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gerekli altyapı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Hazırlıkları bitirilen yolda beton dökümüne başlandığı öğrenildi.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesinin ve yol ömrünün uzatılmasının hedeflendiğini belirtti.
