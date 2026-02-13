Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında milat sayılacak yepyeni bir dönemi 'Gece Ulaşım Sistemi' adı altında resmen başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir merakla beklenen 'gece ulaşımı' dönemi başladı. Sakarya'da artık iki farklı hat, şehrin tüm merkez bölgelerini kapsayan 22 farklı durağa sabah saatlerine kadar aralıksız yolcu taşımaya başladı.

İşleri gece biten, vardiyaya kalan ya da gece saatlerinde dışarıda bulunması gereken vatandaşlar, yeni sistemi ilk günden itibaren memnuniyetle karşıladı.

24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIM

Şehir içi ulaşımda 2 Şubat itibariyle 24 saat kesintisiz ulaşım döneminin startı verildi. 28-A ve 28-B hatları, gece 00.00-06.00 saatleri arasında saat başı ring yaparak şehir merkezinin toplam 22 duraklı farklı lokasyonlarına yolcu taşımaya başladı.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal-Kuzey Terminali arasında hizmet veren 28-A ve 28-B hatlarına gece seferleri eklendi.

ÖNEMLİ LOKASYONLAR

Otobüs sabaha kadar yeni terminal, TEK, SEAH Kampüsü, Büyükşehir, Karaağaç, Kuzey Terminal, Eski Kipa, Yazlık, Serdivan AVM'ler, Mavi Durak, Vagon Park bölgelerine ring halinde kesintisiz yolcu taşıyor.

Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak adına filosuna yeni çevreci otobüsler ekleyen, metrobüs hizmetini başlatan, ADARAY'ı tekrardan raylara indiren ve yeni duble yollarla şehir içi trafiği akışını hızlandıran Büyükşehir, bu yeni uygulamayla da birçok vatandaşın memnuniyetini kazandı.