Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, Ürolojik Cerrahi Derneği (ÜCD) ile Avrupa Üroloji Derneği (EAU) iş birliğinde düzenlenen 'ESGURS - RATSUS 2026 Toplantısı', DEÜ Sabancı Kültür Merkezinde başladı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'de bu düzeyde ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa ve Türkiye'den alanında uzman yaklaşık 200 üroloğu İzmir'de buluşturdu.

13-14 Şubat tarihlerinde düzenlenen ve iki gün sürecek bilimsel program kapsamında canlı ve yarı canlı cerrahi uygulamalar gerçekleştirilecek. Ürolojide güncel tekniklerin ele alınacağı toplantı, uluslararası bilgi paylaşımına da zemin hazırlıyor.

AVRUPA'DAN VE DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya; University College London Hospitals (UCLH) Androloji Başkanı ve ESGURS Prof. Dr. David Ralph, Avrupa Üroloji Derneği Travma Kılavuz Paneli Başkanı ve ESGURS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Marjan Waterloos, Kulkarni Uro Surgery Pune Rekonstrüktif Üroloji Merkezi (UROKUL), GURS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Pankaj Joshi'nin yanı sıra çok sayıda akademisyen, uzman ürolog ve hekim katıldı.

Özellikle sertleşme problemleri ve elektrik fonksiyonla ilgili cerrahi uygulamaların canlı bir şekilde gerçekleştirileceği toplantıda katılımcılar, yeni gelişen teknikleri uygulamalı olarak izleme ve tartışma fırsatı bulacak.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Toplantıya ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirdiğimiz bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu toplantıda; yeni gelişen teknikleri, Avrupalı ve Türk meslektaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Bunun yanında çeşitli canlı cerrahi oturumlarıyla ve cerrahi ipucu oturumlarıyla bu konuda bir bilgi aktarımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir toplantı, bu düzeyde Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üroloji Ana Bilim Dalı olarak buna ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım.'

'BRANŞIMIZA KATKI SUNMAK İSTEDİK'

Doç. Dr. Ozan Bozkurt, toplantının hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bu toplantılarda; sertleşme problemleriyle ilgili çeşitli ameliyatlar yapılacak. Elektrik fonksiyonla ilgili ameliyatlar ve çeşitli canlı cerrahi oturumlar yapılacak. İki gün dolu dolu bir toplantı süreci gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hem üniversitemiz adına hem de ülkemiz adına branşımıza bir katkı sunmak istedik. Destekleri dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz başta olmak üzere üniversitemiz üst yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen ESGURS - RATSUS 2026 Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulamalar, Avrupa'dan da eş zamanlı olarak takip edilebilecek.