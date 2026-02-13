Türkiye İttifak Partisi Bursa İl Başkanlığı, Fatih Düzenli başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda Ramazan ayı boyunca sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulunma kararı aldı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Türkiye İttifak Partisi Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda,Genel Başkan Ferhat Yılmaz'ın Bursa ziyaretinin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. İl Başkanı Düzenli, Genel Başkan'ın Bursa temaslarının teşkilat çalışmalarına güç kattığını belirterek toplantıya katılan tüm yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarına emekleri için teşekkür etti.

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine de değinilen toplantıda, Ramazan boyunca Bursa Ulu Cami önünde iftar saatlerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunulması kararlaştırıldı. Teşkilat olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Düzenli, bu tür çalışmaların artarak süreceğini vurguladı.

Başkan Fatih Düzenli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve planlanan programlar hakkında önemli kararlar alındı. Parti teşkilatının Bursa genelinde daha aktif ve görünür olması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.