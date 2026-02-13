Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinlikleri 'Bilim, İnsan ve Üniversite' konulu konferans ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Şubat kültür sanat etkinlikleri Prof. Dr. Mehmet Görmez'in konuşmacı olarak katıldığı 'Bilim, İnsan ve Üniversite' konulu konferansla devam etti.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yakından takip ettiği programda Prof. Dr. Görmez, 'Bilim, insanı merkeze almadığında faydadan çok zarar doğurabilir. Bu yüzden ilim, ahlakla, merhametle ve sorumluluk bilinciyle birlikte yürümelidir' diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Eski Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmacı olarak katıldı.

AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER YAKINDAN TAKİP ETTİ

AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz'ın da dinleyiciler arasında yer aldığı konferansı çok sayıda akademisyen ve üniversite öğrencisi takip etti.

BİLİM, İNSAN VE ÜNİVERSİTE ÇERÇEVESİ

Bilim ile insan arasındaki ilişkiyi, üniversitenin toplumsal rolünü ve gençlerin ilim yolculuğundaki sorumluluklarını kapsamlı bir çerçevede değerlendiren Prof. Dr. Görmez, 'Bilim, insanı merkeze aldığı ölçüde anlamlıdır. Üniversite ise bilginin üretildiği kadar, hikmetin ve ahlaki sorumluluğun da inşa edildiği bir mekândır. Gençlerimiz ilmi sadece kariyer için değil, insanlığa fayda üretmek için talep etmelidir. Çünkü ilim, insanı yüceltmek için vardır' diye konuştu.

BİLGİ SORUMLULUKLA TAŞINMALIDIR

Modern dünyada bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak bilginin sorumluluğunu taşımanın zorlaştığını söyleyen Görmez, 'Bugün bilgi hızla artıyor fakat anlam arayışı aynı ölçüde güçlenmiyor. Bilim, insanı merkeze almadığında faydadan çok zarar doğurabilir. Bu yüzden ilim, ahlakla, merhametle ve sorumluluk bilinciyle birlikte yürümelidir' dedi. Üniversite yıllarının aynı zamanda şahsiyet inşa süreci olduğunu ifade eden Görmez, gençlere değerleriyle donanmış bir ilim yolculuğu tavsiyesinde bulundu.

Konferans, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi. Programın ardından Prof. Dr. Mehmet Görmez gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.