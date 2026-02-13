Konya Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde Kış Etkinliği gerçekleştirildi. Selçuklu Sanat Akademisi'nde eğitim alan öğrencilerden oluşan Gençlik Meclisi Korosu, '90'lar Pop Konseri' ile gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

KONYA (İGFA) - Programda hem klasik hem de sevilen eserler seslendirilirken, etkinlik boyunca çay, salep, kestane ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliğe katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Başkan Pekyatırmacı, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' SELÇUKLU GENÇLİK MECLİSİMİZİN YAPTIĞI BU PROGRAM İLK AMA SON PROGRAM OLMAYACAK '

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi'nde düzenlenen Kış Etkinliği'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlik Meclisi Korosu'nun sahne aldığı konser sonrası konuşan Pekyatırmacı, gençlerin isteğiyle hazırlanan programın üç aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, 'Bu ilk program ama son olmayacak. Hem müzik hem de tiyatro alanında gençlerle birlikte yeni çalışmalar yapacağız' dedi.

Başkan Pekyatırmacı, gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol almasının önemine vurgu yaparak, Selçuklu Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinin artarak devam edeceğini söyledi.

'GENÇLERİMİZİN HER ALANDA AKTİF OLMASI HEDEFLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR'

Konya'nın yoğun öğrenci nüfusuna dikkat çeken Pekyatırmacı, Gençlik Meclisi ve Sanat Akademisi'nin gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

'Gençlik Meclisimiz binlerce üyesiyle Türkiye'nin en büyük meclislerinden biri. Öğrencilik yıllarında kazanılan deneyimler bir ömür boyu değerini koruyacak. Gençlerimizin her alanda aktif olması ve kendilerini doğru şekilde ifade edebilmesi bizim hedefimiz' diyen Pekyatırmacı, 19 Mayıs'ta gençlere sürpriz etkinlikler hazırladıklarını da duyurdu.