Bursa Kestel Belediyesi, ilçede vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Vani Mehmet Camii'nin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen müştemilat yapımını tamamlayarak hizmete sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Kestel Belediyesi, Belediye Başkanı Ferhat Erol'un öncülüğünde ilçede hem manevi hem de sosyal yaşamı güçlendirmeye yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Kestel'in tarihine ve manevi kimliğine yön veren önemli şahsiyetlerden Vani Mehmet Efendi'nin adını taşıyan ve ilçemizin köklü değerlerinden biri olan Vani Mehmet Camii'nin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen müştemilat yapımı tamamlandı

BAŞKAN EROL: 'KESTEL'İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İbadet mekânlarını yalnızca fiziki yapılar olarak değil, çevresiyle birlikte ele aldıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, şunları söyledi:

'İlçemizdeki camilerimizden yükselen ezan seslerinin Kestel'in semalarını kuşatması, gönüllerimizi adeta bir huzur bahçesine çeviriyor. Bu anlayışla Vani Mehmet Camii'mizde gerçekleştirdiğimiz müştemilat çalışmasıyla hem sosyal hem de fonksiyonel alanlar oluşturarak vatandaşlarımızın kullanım konforunu artırdık.

Vani Mehmet Efendi, Kestel'imizin manevi mimarlarından, ilçemizin kurucu değerlerinden biridir. Osmanlı ilim ve irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden olan Vani Mehmet Efendi, yalnızca bir âlim değil; bıraktığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle bu toprakların kimliğine yön veren önemli bir şahsiyettir. Kestel'in tarihine ve ruhuna damga vurmuş böyle bir ismin emaneti olan bu camiye sahip çıkmak, bizim için sadece bir hizmet değil, aynı zamanda bir vefa borcudur.'

Gerçekleştirilen çalışma ile cami çevresindeki düzenin güçlendirildiğini ifade eden Başkan Erol, yapının çevresiyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak daha işlevsel ve düzenli hale getirildiğini kaydetti.

Başkan Erol sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Kestel'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe daha sağlam adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve ihtiyaçlara kalıcı çözümler sunan hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Caminin hizmet kapasitesi de artırıldı. Kestel'imiz gelişiyor, güzelleşiyor.'