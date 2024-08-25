Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık hasadına devam eden bahçe sahipleri, kuruttukları ürünü patoz makinelerinde kabuğundan ayrıştırmaya başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde patoz makinesiyle hizmet veren Hasan Tekgöz (44), çocukluğundan beri fındık bahçelerinde çalıştığını söyledi.

Sürekli işinin bu olmadığını ancak fındık var olduğu sürece bu mesleği sürdüreceğini anlatan Tekgöz, "Patozculuğa yeni başladığını dönemin kısalığı ve iklim değişikliğine bağlı olarak hava şartlarının elverişli olmamasından dolayı zorluk yaşayabiliyoruz. Fındık sezonunda gündüz havaların sıcak olmasından dolayı gece yoğun olduğunu aktararan Tekgöz, "Bir harman bitiyor, diğerine geçiyoruz. Bu bazen gece 1-2 oluyor, bazen de sabaha kadar sürüyor." diye konuştu.