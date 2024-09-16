Düzce merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda 2 motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez bahçeşehir bağlantı yolunda Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.T. İdaresindeki otomobil ile metek toki konutları tarafından gelen M.B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası Bahçeşehir'e servis yapan kurye T.T.'nin kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrulup yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.