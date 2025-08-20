Bunlar da ilginizi çekebilir

Konya Büyükşehir'in şehir estetiğine bir destek de Selçuklu'dan

Tutuklanan Başkan İnan Güney hangi örgüte üye olduğunu açıkladı!

O araçlarda kamera kayıt cihazı zorunluluğunda model yılı ertelemesi!

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yola savrulan A.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek için yola kontrolsüz çıkan A.B. isimli yayaya çarptı.

Düzce'de, motosikletin bir yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kaza, D-655 Akçakoca yolu Karaca Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Bugün hava nasıl olacak?

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.