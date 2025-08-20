CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Süloğlu Barajı’ndan seslenerek Edirne’nin su sorununa dikkat çekti. Baraj hatlarının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Devlet Su İşleri’nin görevi vatandaşı ve çiftçiyi suyla buluşturmak. Şehrin susuz kalma ihtimalini göz önüne aldınız mı?” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin artan su sorunu, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın gündeminde.

Süloğlu Barajı’nda yaptığı basın açıklamasıyla konuyu bir kez daha kamuoyuna taşıyan Yazgan, baraj hatlarının yenilenmesi ve yeniden devreye alınması için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) çağrıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün temmuz ayı raporlarında “şiddetli kuraklık” yaşayan iller arasında yer alan Edirne’nin içme suyu sorununa dikkat çeken Yazgan, acil önlem alınmasını talep etti.

Süloğlu Barajı’nın 1993-2017 yılları arasında 25 yıl boyunca Edirne’nin su ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Yazgan, “Edirne’nin iki su kaynağı var: Kırklareli Kayalıköy Barajı ve Süloğlu Barajı. Ancak kuraklık nedeniyle Kayalıköy Barajı’nda su tükendi. Şu an Süloğlu Barajı’na yeniden ihtiyaç var, ama 1988’de yapılan hatlar revize edilmediği için suyun şehre ulaştırılması belirsiz” dedi.

“SUYUN NE KADAR YETECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Kayalıköy Barajı’nın suyunun bir ay yetebileceğini, ancak bu sürenin hava koşullarına bağlı olarak daha da kısalabileceğini belirten Yazgan, DSİ’yi eleştirdi: “Aylardır yazışmalar yapılıyor, projeler çizilmiyor, hatlar ihaleye çıkarılmıyor. DSİ’nin görevi, vatandaşını ve çiftçisini suyla buluşturmak değil mi? Şehrin susuz kalma ihtimalini düşündünüz mü? Bu işi sadece kuraklığa bağlayamazsınız.”

Yazgan, Süloğlu Barajı hatlarının bir an önce çalışır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “En yakın zamanda hatlar çalışsın, su şehrimize ulaşsın. Aksi ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Herkes bilsin, bu konunun takipçisiyim” diye konuştu.