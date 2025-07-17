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Şüpheliden uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişi hakkında ise “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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Aynı gün Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, 3 parça halinde 40 gram sentetik kannabinoid ve yaklaşık 500 gram sentetik kannabinoid üretilebilecek 5 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.Z.S., Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Düzce’de polis, Beyciler Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda 40 gram sentetik kannabinoid ve 500 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdi. Şüpheli Z.S. tutuklandı, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi’nde Z.S. (2003 doğumlu, Düzce nüfusuna kayıtlı, 4 suç kaydı bulunan) adlı şahsa yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

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