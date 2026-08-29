Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesinde yapımında sona geldikleri çok fonksiyonlu özelliği ile dikkat çeken sosyal tesisin çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kır nikahları, taziyeler ve birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak olan tesisin bölgenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemiz var. Neredeyse her mahallemizde birçok yatırımımız hızla ilerliyor. Türkiye'de en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok cami ve Kur'an kursu, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. İlçemize çok farklı hizmetleri kazandırıyoruz.

Şimdi de çok şık bir projeyi Selçuklu Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Buraya hem kır nikahları için hem de kış aylarında taziyelerde kullanılacak bir sosyal tesis yapıyoruz. Burası çok büyük bir alan. Bu tesisimiz aynı zamanda Osmanlı Mahallesi ve Danişmentgazi Mahallesi'ne de hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında düğünlerin sayısı artıyor. Kış aylarında taziye için evler yeterli olmuyor. Böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu tesisimiz o yüzden büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah yakında açılışını yapacağız ve bölge halkı yoğun bir şekilde kullanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.