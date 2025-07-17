Edirne'de Keşan-Enez karayolunda buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu buğdaylar yola saçıldı. Sürücü yara almazken, kaza bölgesi kepçe yardımıyla temizlendi. Yol, sık sık kazalarla gündeme geliyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan-Enez karayolunda bir kaza daha yaşandı. Kocaali Köyü’nden H.K.’nin kullandığı buğday yüklü traktör, Büyükevren Gökgür rampası mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Römorkun yan yatmasıyla buğdaylar yola saçıldı. Şans eseri sürücü yara almadı, ancak römorkta hasar oluştu.

Olay yerine gelen kepçe ile devrilen römork kaldırıldı ve yola saçılan buğdaylar temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Bu arada Keşan-Enez karayolu, sık sık kazalarla gündeme gelmeye devam ederken, vatandaşlar, yolun tamamlanması için çağrıda bulundu. Vatandaşlar, “Daha ne kadar can ve mal kaybı yaşanacak?” diyerek tepki gösterdi.