Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP Bayrampaşa'yı da kaybetti... AKP'li İbrahim Akın Belediye Başkanvekili seçildi

Ayrıca, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.Ş. (29) isimli şahsın 19 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde toplam 15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim 2025 günü Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahıs yakalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.