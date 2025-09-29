Düzce’nin Doğanlı köyü Halıcılar mevkisinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, F.T. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İGF