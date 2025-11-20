D-100 karayolunda Gümüşpınar Köyü yakınında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeyen çalışan 75 yaşındaki Emine Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu Gümüşpınar Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Akdemir'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akdemir'in cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.