Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akdemir'in cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Akdemir'e çarptı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de D-100 karayolu Gümüşpınar Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

