Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerini Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonomi programı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin oluşturması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da yoğun gündemle bir kez daha toplanıyor.

İki haftalık aranın ardından yapılacak toplantıda dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları masaya yatırılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Kabinenin en önemli gündem maddesi, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler olacak. Özellikle ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci yakından takip edilirken, Türkiye'nin bölgesel istikrar için yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Son günlerde çok sayıda liderle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Donald Trump ve Mesud Pezeşkiyan'ın da bulunduğu isimlerle yaptığı temasların sonuçlarının Kabine'de ele alınması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenlik için izlediği diplomatik yol haritası değerlendirilecek.

EKONOMİDE SON DURUM MASADA

Kabinenin bir diğer önemli gündem başlığını ekonomi oluşturacak. Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel ticaret ve enerji piyasaları üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin ekonomik yansımaları ele alınacak. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ekonomi politikaları, piyasalardaki son durum ve Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek.

Kabine toplantısında güvenlik başlığı altında 'Terörsüz Türkiye' hedefi de kapsamlı şekilde ele alınacak. Devletin ilgili kurumlarının terör örgütünün tasfiye sürecine ilişkin yürüttüğü çalışmaların son durumu değerlendirilecek. Sürecin hızlandırılmasına yönelik farklı seçenekler ve atılması planlanan yasal adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.