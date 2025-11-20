Düzce'de şehir içi yolcu minibüsünde sürücü ile yan koltukta oturan bir kadının yolculuk sırasında balık ve kola eşliğinde yemek yemesi, diğer yolcuların tepkisine neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -

Olay, minibüste bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücü ve yanındaki kadının yol boyunca ortaya koydukları balık ve içecekleri tükettiği anlar yer aldı.

Yolcular, şehir içi toplu taşıma aracında böyle bir görüntünün kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili Düzce Belediyesinin nasıl bir işlem yapacağını merak ettiklerini ifade etti.