Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nı Kayserililerle iç içe geçirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram öncesi ve bayram boyunca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarından Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretlerine, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları buluşmalarından huzur evi ziyaretine, kırsal mahalle ve ilçe ziyaretlerinden, kurban pazar yeri ziyareti ve kurum içi bayramlaşma programlarına kadar her kesimden vatandaşla Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik, huzur ve sevincini paylaştı.

Her zaman olduğu gibi özel günlerde de Kayserililerle iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Bu kapsamda, bayramın manevi iklimini Kayseri'nin dört bir yanında hemşehrileri ile paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram arefesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplu bayramlaşma programında il protokolü, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Samimi atmosferde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

Bayram ziyaretleri çerçevesinde Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi. Gaziler ve şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, 'Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin' dedi. Başkan Büyükkılıç, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması adına görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Güvenlik personelinin fedakârca görev yaptığını belirten Büyükkılıç, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Büyükkılıç, Ulu Çınarların Duasını Aldı

Bayramlaşma programlarının en anlamlılarından biri ise Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde gerçekleşti. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, yaşlı vatandaşların ellerini öperek hayır dualarını aldı. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, 'Sizlerin dualarını almak bizim için en büyük kazançtır. Talepleriniz varsa her zaman yanınızdayız' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilhisar Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öte yandan ziyaretlerinde hem yatırım ve projeleri inceledi hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Yeşilhisar kurban pazarını da ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlar ve besicilerle sohbet ederek bayram heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükkılıç, tarihi kaya kiliseleri, peri bacaları, balon turizmi ve doğal güzellikleriyle Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'ni de ziyaret ederek doğa tutkunlarını Soğanlı'ya davet etti.

Cumhur İttifakı Bayramlaşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, arefe gününde ise AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak teşkilat mensupları ve vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye hizmet etmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, teşkilatın her kademesinde görev alan isimlerle aynı inanç ve kardeşlik ruhunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükkılıç, Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına da katılarak, hem ilçe sakinleri hem de parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde sürdürülen hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, bayram hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı Kocasinan ilçesinde bulunan Erkilet Kurban Satış Pazarı'nı da ziyaret etti. Kurban pazarlarının geleneksel görüntülerinden biri olan sıkı pazarlıklara da eşlik eden Büyükkılıç, vatandaşlarla satıcılar arasında gerçekleşen pazarlıklarda arabuluculuk yaparak renkli görüntülerin oluşmasına vesile oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram sabahında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramın manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Bayram namazını tarihi Hunat Camii'nde eda eden Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Cami avlusunda vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, yoğun ilgi gören programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Büyükkılıç'tan Baba Ocağı'na Bayram Ziyareti

Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla baba ocağı Develi ilçesini ziyaret ederek hemşehrileri ile bayramlaştı. Develililerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Başkan Büyükkılıç, Develi ziyaretinin ardından Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada da vatandaşlarla buluştu ve Kurban Bayramlarını tebrik etti. Büyükkılıç, Tomarza'da faaliyet gösteren esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcileri ile Bayramlaştı

Kayseri'ye hizmet noktasında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare ve ortak akıl ekseninde dayanışmaya ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla da kamu kurum kuruluşları ve STK temsilleriyle bir araya gelmeyi sürdürdü. Büyükkılıç, bayramın üçüncü gününde, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Talas'ta Bayram Buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca AK Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak teşkilat mensupları ile bayramlaştı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, ilçelerde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılmaya gayret gösterdiklerini belirterek, teşkilatla içe içe olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Büyükkılıç'ın konuşması esnasında salondan, 'Talas seninle gurur duyuyor', 'Büyük Başkan' sloganları yükseldi.

Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'nin Bayramlaşma Programına Katıldı

Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programları kapsamında, raylı sistem hatları ve otobüs filosu ile yılda 130 milyonun üzerinde yolcuyu güvenle taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin Kayserililerin konforlu bir şekilde toplu taşımayı kullanması için fedakârca görev yapan personeli ile bir araya geldi. Büyükkılıç, emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı Ulaşım A.Ş. personellerine teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram öncesi ve bayram boyunca bizzat sahada hem çalışmaları yerinde inceledi, koordine etti ve her kesimden vatandaşla bayram sevincini paylaştı. Başkan Büyükkılıç'a, her ziyaret ettiği yerde ve katıldığı bayramlaşma programlarında vatandaşların ilgi ve sevgisi yoğun olurken Kayserililer hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.