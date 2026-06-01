Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni haftada yoğun gündemle çalışmalarına başlayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği Genel Kurul'da su yapıları güvenliğinden enerji tesislerine, ormanlardan hayvancılığa kadar birçok alanda yeni düzenlemeler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşecek.

Teklife göre, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve diğer kamu kurumları, su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Bu kapsamda ilgili kurumların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirmesi gerekecek.

HES İŞLETMELERİNE YÜKSEK CEZALAR

Düzenlemeyle hidroelektrik santrallerinin DSİ tarafından belirlenen işletme talimatlarına uymaması halinde şirketlere idari para cezası uygulanacak. Tesisin kurulu gücüne göre megavat başına 50 bin ila 100 bin lira arasında değişecek cezaların toplamı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan fazla olamayacak.

ALKOLLÜ İÇECEK MARKALARINA SPONSORLUK SINIRI

Kanun teklifinde alkollü içki üreticileri ve ithalatçılarına yönelik yeni kısıtlamalar da yer alıyor. Buna göre firmalar, marka, logo, amblem veya bunları çağrıştıran işaretleri kullanarak herhangi bir etkinliğe, yayına ya da sosyal medya paylaşımına destek veremeyecek. Teklif kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla karbon yutak ormanları oluşturulacak. Böylece ormanların sera gazı emme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Lisans almaksızın yürütülen ve uluslararası iş birliği anlaşmaları kapsamında bulunan bazı su projeleri için belirlenen süre de uzatılacak. Mevcut uygulamada 31 Aralık 2025 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2040'a çekilecek.

2/B ALANLARINDA YENİ DÜZENLEME

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifinde, Orman Kanunu'nun 2/B maddesi kapsamındaki alanlara ilişkin uygulamalara da yer veriliyor. Belirli şartları taşıyan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesinin önü açılacak. Teklife göre şeker pancarı alım fiyatları, şeker fabrikalarını işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler veya temsilcileri arasında yapılacak mutabakat sonucunda belirlenecek.

KAÇAK YAPILARA ABONELİK YASAĞI

İzin alınmadan yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği bağlanamayacak. Bu hükme aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara her abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Canlı hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde gerekli belgeleri bulundurmayanlara yönelik cezalar da artırılıyor. Belgesiz taşınan sığırlar için hayvan başına 7 bin 863 lira, koyun ve keçiler için ise 1.204 lira idari para cezası kesilecek.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÜNDEM

Öte yandan bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. TBMM İçişleri Komisyonu'nda ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak. TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.