ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, 31 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda toplam bin 730 uçuş hareketi gerçekleştiğini belirterek, bunun havalimanının hizmete açıldığı günden bu yana kaydedilen en yüksek günlük trafik rakamı olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli ulaşım kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün kapasitesini artırdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, havalimanının Doğu ile Batı arasında küresel bir hava ulaşım merkezi olarak konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Artan yolcu ve uçuş trafiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, güçlü bağlantı ağı ve operasyonel kapasitesiyle İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık sektöründe yeni rekorlara öncülük etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Uluslararası aktarma merkezi konumunu her geçen yıl daha da pekiştiren İstanbul Havalimanı, son trafik verileriyle birlikte dünyanın en yoğun hava ulaşım merkezleri arasındaki yerini bir kez daha ortaya koydu.